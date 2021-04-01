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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ
15:02 01.04.2021
Могилевский государственный университет продовольствия сменил название. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, теперь это Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. Сокращенное название – БГУТ.
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