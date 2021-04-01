ЭКОНОМИКА РБ

СУММА ПОСТУПИВШИХ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА 59,8 МЛН РУБЛЕЙ

14:10 01.04.2021 В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-февраль 2021 года составила 59,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 20,4% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию республики. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.