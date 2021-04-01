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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ И РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2020 ГОДА
13:55 01.04.2021
Госстандарт подвел итоги конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс «Лучший менеджер по качеству» направлен на вовлечение широкого круга руководителей и специалистов в работу по использованию современных форм и методов менеджмента качества и системного менеджмента, способствует активизации практической деятельности по менеджменту качества на отечественных предприятиях.
Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Госстандарта и подчиненных организаций, других республиканских органов госуправления, определила победителями конкурса Татьяну Середич, начальника отдела управления качеством открытого акционерного общества «Пинский мясокомбинат» и Елену Чайковскую, начальника центра по стандартизации и управлению системой качества локомотивного депо Барановичи транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».
При подведении итогов конкурса учитывались практические результаты функционирования систем менеджмента качества организации: влияние системы менеджмента качества на финансово-экономические результаты деятельности, дипломы за качество и эффективный менеджмент; личный вклад участника конкурса в разработку, внедрение и совершенствование систем менеджмента; научная и практическая деятельность, выступления на конференциях, семинарах по менеджменту, участие в работе международных и/или национальных технических комитетах по стандартизации, обучение персонала и консультирование сторонних организаций по вопросам менеджмента качества.
Конкурс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» проводится ежегодно совместно с Министерством образования.
В 2020 г. в нем приняли участие 12 студентов/магистрантов из семи учреждений высшего образования. Основными критериями оценки работ были актуальность темы, методология и методы исследований, их содержание и глубина, научная новизна и значимость полученных результатов, апробация работы.
Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Госстандарта, Министерства образования, других республиканских органов госуправления, ведущих специалистов организаций в области менеджмента и контроля качества, определила победителей конкурса. В их числе – 4 студента/магистранта из четырех учреждений высшего образования:
в номинации «Лучшая дипломная работа в области менеджмента качества» – Александра Лескевич (студентка 5 курса учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»);
в номинации «Лучшая дипломная работа в области контроля качества» – Валерия Нестерова (студентка 3 курса учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»);
в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества» – Полина Архипенко (магистрант Белорусского национального технического университета);
в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества» – Павел Карпач (магистрант учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»).
Победа в конкурсе «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» – это результат большой работы не только студента, магистранта, но и научного руководителя.
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