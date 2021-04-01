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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
13:48 01.04.2021
Новое производство по выпуску биотехнологической продукции планируется организовать на территории белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав».
Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, планируется реализовать инвестиционный проект для производства новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против COVID-19. Исходя из того, что в парке «Великий камень» построена инфраструктура, планируем вынос основных производственных мощностей именно туда.
«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля. На днях в Беларусь поступила партия в 100 тыс. доз второго компонента «Спутник V» и она распределяется по территории страны. С середины апреля выходит первая стотысячная промышленная партия с «Белмедпрепаратов». Ежемесячно планируется выпускать по 500 тыс. вакцин», - сказал Дмитрий Пиневич.
Он пояснил: когда специалисты говорят о 500 тыс. вакцин, подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек. В апреле-мае этого года планируется привить около 1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой цифры - 4 млн человек.
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