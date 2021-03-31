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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 11 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В НИЖНИЙ НОВОГОРОД
13:07 01.04.2021
Авиакомпания «Белавиа» с 11 апреля 2021 года возобновляет выполнение регулярных рейсов в Нижний Новогород.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25 и прибытием в Нижний Новогород в 02:20.
Обратный рейс будет осуществляться из Нижнего Новгорода в 03:30 с прибытием в Минск в 5:30.
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