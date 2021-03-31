Авиакомпания «Белавиа» с 11 апреля 2021 года возобновляет выполнение регулярных рейсов в Нижний Новогород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25 и прибытием в Нижний Новогород в 02:20.

Обратный рейс будет осуществляться из Нижнего Новгорода в 03:30 с прибытием в Минск в 5:30.