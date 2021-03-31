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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ АВТОПАРКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ ПОРЯДКА 60 АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ


12:20 01.04.2021

Для обновления автопарка Могилевской области в 2021 году планируется закупить порядка 60 автобусов и троллейбусов. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи с трудовым коллективом ОАО «Могилевоблавтотранс» на базе троллейбусного парка № 1.

«С учетом утверждения новой госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы особое внимание будет уделяться работе облавтотрансов в части обновления подвижного состава. Если говорить про Могилевскую область, то на текущий год запланировано приобретение порядка 60 транспортных средств. Это автобусы и троллейбусы. К тому же концептуальным направлением развития является расширение применения электробусов. В целом поставлена задача к концу пятилетки увеличить долю электрифицированных транспортных средств в стране до 30%», – сказал Алексей Авраменко, которого цитирует сайт Министерства транспорта и коммуникаций.

ОАО «Могилевоблавтотранс» осуществляет перевозки пассажиров и грузов. Общая сеть регулярных пассажирских перевозок включает порядка 580 маршрутов. На предприятии также имеется 12 диагностических станций для осуществления технического осмотра транспортных средств
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