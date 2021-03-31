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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СНОВА ОБСУЖДАЮТ ЗАЩИТУ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
11:54 01.04.2021
Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного производителя должен быть одним из наиболее важных в работе госорганов. Об этом сегодня заявил Лукашенко, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
"Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.
"Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же - для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары",- возмутился Лукашенко.
Он не стал называть эти компании, но отметил, что "подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом".
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