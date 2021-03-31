ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СНОВА ОБСУЖДАЮТ ЗАЩИТУ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА


11:54 01.04.2021

Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного производителя должен быть одним из наиболее важных в работе госорганов. Об этом сегодня заявил Лукашенко, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

"Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.

"Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же - для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары",- возмутился Лукашенко.

Он не стал называть эти компании, но отметил, что "подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2021
валюта курс
EUR 3.0789
USD 2.6231
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0789 -0.002
USD 2.6231 -0.0011
RUB 3.4694 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0830
USD 2.6240 2.6300
RUB 3.4660 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 88.8000 89.0500
USD/RUB 75.6000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте