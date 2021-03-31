ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» продолжает плановые испытания опытного образца нового харвестера AMKODOR FH3081 в условиях лесосеки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, испытания проходят в Минском районе в одном из лесохозяйственных предприятий. Новая машина – форвардер AMKODOR FF1681 грузит заготовленные харвестером лесоматериалы (сортименты) на собственное шасси и вывозит их из леса в места складирования.

Это инновационная техника тяжелого класса повышенной производительности, которая предназначена, в первую очередь, для эксплуатации в условиях лесозаготовок в Российской Федерации.

AMKODOR FF1681 оснащен системой продольного перемещения щита, что позволяет торцевать перевозимые лесоматериалы и грузить сортименты с учетом оптимальной нагрузки на колеса. На кониках платформы установлены уширители грузового отсека, позволяющие расширить его на 0,6 метра при перевозке короткомерных сортиментов.

Форвардер без напряжения загружает и перевозит более 20 кубометров древесины. Он также оснащен лебедкой для самовытаскивания, но пока, в зимний период лесозаготовки, она ему не понадобилась.

В машине воплощены лучшие технические решения, а все системы форвардера управляются электроникой. В ходе испытаний они будут настроены и оптимизированы.

Испытания AMKODOR FF1681 продолжатся в условиях российских лесосек.