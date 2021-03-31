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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕСЕКЛИ 26 ПОПЫТОК НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА В РОССИЮ 430 ТОНН ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ


11:26 01.04.2021

С начала текущего года могилевские таможенники пресекли 26 попыток незаконного провоза фруктов и овощей по территории ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, грузовики с порядка 430 тонн груш, помело, яблок и томатов направлялись к белорусско-российской границе, где и были остановлены. Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками МВД и МНС.

Недавно таможенники в Мстиславском районе остановили грузовик Sсania, принадлежавший российскому перевозчику, который ехал в сторону белорусско-российской границы. В грузовом отсеке авто находилось 14 тонн груш. Только на продукцию водитель не представил ни одного сопроводительного документа, в том числе и фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении фруктов. Стоимость партии груш составила более 50 тыс. белорусских рублей.

Общая стоимость незаконно перемещаемой продукции по данным фактам составила около 1,4 млн белорусских рублей.

Таможней начаты административные процессы в соответствии с КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров.

Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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