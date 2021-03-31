ЭКОНОМИКА РБ

В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 2,2 ТЫС. МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ

10:49 01.04.2021 В 2020 году в Брестской области получили жилье и улучшили жилищные условия 6,5 тыс. граждан (семей). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 2,2 тыс. молодых семей, 2,9 тыс. многодетных семей, 0,4 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 81,9 тыс. граждан (семей), что на 3,9 тыс. меньше, чем на конец 2019 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 3,8 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,1 тыс. граждан (семей).