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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЭС ОБЕСПЕЧИТ ОКОЛО 40% ПОТРЕБНОСТЕЙ СТРАНЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – МИНЭНЕРГО


10:33 01.04.2021

БелАЭС обеспечит порядка 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. Об этом рассказал 31 марта министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

«Всего БелАЭС будет вырабатывать около 18,5 млрд. кВтч в год. Это порядка 40% общего потребления электроэнергии в стране в нынешних условиях», - сказал Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.

Руководитель Минэнерго проинформировал работников ТЭЦ-5 об интеграции атомной станции в энергосистему страны.

«Из трех этапов технических мероприятий, два уже реализованы», - констатировал министр.

В частности, выполнен проект, обеспечивающий выдачу мощности от станции и ее связь с энергосистемой страны. Построено и реконструировано более 1,6 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, модернизированы четыре подстанции, построена новая системообразующая подстанция «Поставы». Это позволило обеспечить поставку электроэнергии от БелАЭС во все регионы страны.

Важное направление – строительство электрокотлов. В течение 2019-2020 годов электрокотлы суммарной мощностью 836 МВт введены в эксплуатацию на 19 энергообъектах страны.

«На 1 января 2021 года в целом установленная мощность электрокотлов составила 916 МВт с учетом реализации ранее такого проекта на Гомельской ТЭЦ-2», - уточнил Виктор Каранкевич.

Третий этап, который предстоит реализовать в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему страны, предусматривает строительство пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт. В течение 15 минут они смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы БелАЭС.
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