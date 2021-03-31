Международная научно-практическая конференция «Бизнес. Образование. Экономика» пройдет 1-2 апреля в БГУ в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками международного форума станут более 180 ученых, аспирантов, практикующих специалистов, представителей бизнеса и общественных объединений из Беларуси, России, Украины, Сербии, Израиля, Польши. Это представители БГУ, БГУИР, Брестского государственного технического университета, Донецкого национального университета экономики и торговли (Украина), Государственного университета управления (Россия) и др.

В рамках конференции участники обсудят вопросы информационных систем и технологий в экономике, трансформацию маркетинга в цифровой экономике, гуманитарные аспекты современного бизнес-образования, эффективные логистические системы и процессы управления товародвижением, а также проблемы и направления цифровой трансформации социально-экономических и финансовых механизмов инновационного развития экономики.

По итогам работы планируется издание сборника трудов по материалам конференции и его размещение в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Организатором научного мероприятия выступает Институт бизнеса БГУ. Рабочими языками конференции определены русский, белорусский, английский.