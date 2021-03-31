Строительно-монтажные работы на возводимом комплексе H-Oil Мозырского НПЗ необходимо завершить в течение обозначенного срока - трех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на совещании во время поездки на предприятие.

По его словам, это уникальное предприятие.

"Оно крупнее и по площади, и по уровню технологий. Входит в тройку ведущих нефтеперерабатывающих предприятий на постсоветском пространстве. С 2005 года здесь реализован целый цикл модернизационных проектов. Фактически это постепенное строительство новых заводов. Этот цикл сейчас завершается вводом наиболее важного объекта - комплекса гидрокрекинга, который является абсолютно уникальным по технологиям. В мире не более 3-4 таких предприятий. И Беларусь будет стоять в этом ряду. Комплекс находится уже в очень высокой степени готовности. По общему объему работ - более 90%. … к лету строительно-монтажные работы должны быть закончены, и начата пусконаладка. Этот комплекс, к которому приковано столько внимания, - одна из технологических жемчужин Беларуси", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Обсудили во время заседания и причины отставания от графика по некоторым объектам комплекса.

"На это есть объективные обстоятельства, потому что проект сложнейший. Здесь все оборудование уникального изготовления, поставляется со всего мира. Где-то лицензиар корректирует технологические подходы, где-то вносят определенные коррективы проектировщики", - рассказал премьер-министр.

Проект реализуется при соответствующем бизнес-планировании, план был верифицирован и корректируется, исходя из объемов загрузки нефти.

"Проект окупаемый и реализуется без привлечения государственных средств, за счет собственных и заемных ресурсов", - уточнил Роман Головченко.

Он также заверил, все показатели окупаемости находятся в комфортной приемлемой зоне.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Это стратегический объект. Его оценочная стоимость - более $1,45 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе, занимает более 35 га. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Комплекс отличает нетиповой проект, а также сверхжесткие требования к безопасности на всех этапах его реализации.

Как уточнили на предприятии, строительно-монтажные работы выполнены на основных установках комплекса на 87-100%, на объектах общезаводского хозяйства - на 100%.

На установке производства водорода выполнен первый пуск, завершено комплексное опробование. 30 января здесь получили продукцию - водород. ПНа установке производства серы строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%. Выполняется пусконаладка. Завершены гидравлические испытания по 178 технологическим контурам трубопроводов (100%) и 93 единицам емкостного оборудования из 103 (90%), гидроиспытания оставшегося оборудования будут проведены в период положительных температур окружающей среды. Ввод установки планируется совместно с комбинированной установкой гидрокрекинга.

На комбинированной установке гидрокрекинга строительно-монтажные работы выполнены на 89%. О масштабах проведенной работы свидетельствуют следующие показатели. С начала строительства на установке заварено 272,9 тыс. стыков (100%), смонтировано 567 единиц оборудования (99,3%), выполнены электромонтажные работы в объеме 315,6 тыс. м (100%), прокладка кабеля КИП - 1419,5 тыс. м (95,5%), монтаж спутников трубопроводов - 123 132 м (96,9%), теплоизоляция - 3896 куб.м (32%), электрообогрев - 22 тыс. м (13,7%).

Ведутся строительно-монтажные работы, связанные с устранением замечаний на технологических трубопроводах, проводятся пневмо- и гидроиспытания трубопроводов и оборудования, выполняются электротехнические и изоляционные работы, осуществляется монтаж КИПиА.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран.