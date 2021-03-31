В Беларуси с 1 апреля 2021 г. вводится в действие новый государственный стандарт на клининговые услуги.

Разработчик – Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, СТБ 2580-2020 «Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия» устанавливает общие технические условия к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

При разработке документа была учтена накопленная в стране практика, требования действующих законодательных актов, нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, а также российский опыт.

Под услугами профессиональной уборки подразумевается деятельность по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля.

Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке, поскольку это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании.

Услуги профессиональной уборки объектов недвижимости классифицированы на следующие типы: послестроительная, генеральная, первичная, разовая, интенсивная и ежедневная уборки. В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений – сухой, влажной или мокрой.

В стандарте определяется, каким образом оценивается качество предоставленных услуг. Для специальных объектов могут применяться не только визуальные, но и инструментальные методы контроля.

Применение нового стандарта будет способствовать повышению качества и безопасности услуг профессиональной уборки, позволит заказчику четко сформулировать свои требования в отношении исполнителя услуг, а клининговым компаниям – повысить доверие потребителей и уровень качества оказываемых услуг.

Наличие СТБ 2580-2020 позволит осуществлять добровольную сертификацию услуг профессиональной уборки на соответствие его требованиям.

В настоящее время работы по аккредитации органа по сертификации данных услуг проводит БелГИСС.