ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ГОССТАНДАРТ НА КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ


18:03 31.03.2021

В Беларуси с 1 апреля 2021 г. вводится в действие новый государственный стандарт на клининговые услуги.

Разработчик – Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, СТБ 2580-2020 «Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия» устанавливает общие технические условия к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

При разработке документа была учтена накопленная в стране практика, требования действующих законодательных актов, нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, а также российский опыт.

Под услугами профессиональной уборки подразумевается деятельность по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля.

Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке, поскольку это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании.

Услуги профессиональной уборки объектов недвижимости классифицированы на следующие типы: послестроительная, генеральная, первичная, разовая, интенсивная и ежедневная уборки. В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений – сухой, влажной или мокрой.

В стандарте определяется, каким образом оценивается качество предоставленных услуг. Для специальных объектов могут применяться не только визуальные, но и инструментальные методы контроля.

Применение нового стандарта будет способствовать повышению качества и безопасности услуг профессиональной уборки, позволит заказчику четко сформулировать свои требования в отношении исполнителя услуг, а клининговым компаниям – повысить доверие потребителей и уровень качества оказываемых услуг.

Наличие СТБ 2580-2020 позволит осуществлять добровольную сертификацию услуг профессиональной уборки на соответствие его требованиям.

В настоящее время работы по аккредитации органа по сертификации данных услуг проводит БелГИСС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0789 -0.002
USD 2.6231 -0.0011
RUB 3.4694 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.6220 2.6240
RUB 3.4640 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 88.5000 88.9000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте