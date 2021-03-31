Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» освоил производство новой продукции - защитных картонных уголков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, защитный картонный уголок производится на специально установленной новой технологической линии, управляемой высокоточным компьютером и разработанную на основе передовых технологий.

Уголок производится из отходов основного картонного производства, которые раньше просто отправлялись в макулатуру. Приобретение нового оборудования позволило предприятию получить из этих отходов гораздо больший эффект.

Картонный защитный уголок – относительно новый, но уже достаточно популярный товар на рынке. Это абсолютно экологически чистый упаковочный материал, который легко утилизируется без причинения вреда окружающей среде.

Картонный защитный уголок изготавливают из прочного многослойного картона и бумаги, благодаря чему картонные защитные уголки приобретают устойчивость к ударам и сжатию. Применение защитных картонных уголков гарантирует защиту краев и углов готовой продукции и упаковки при ее складировании и транспортировке, сокращая финансовые потери.

Защитные картонные уголки выполняют следующие защитные функции: обеспечение защиты краёв упаковки, а также дополнительная фиксация на поддоне; создание дополнительной жёсткости упаковочной конструкции; дополнительная защита поддона от рассыпания.

Кроме того, огромным плюсом является возможность многократного использования картонных защитных уголков.

Картонный защитный уголок наиболее широко применяется при: упаковке бытовой техники; упаковке мебели; упаковке продуктов питания и напитков; упаковке бумаги и печатной продукции; упаковке сельхоз продукции; упаковке гофрокартонных коробов; упаковке стройматериалов.