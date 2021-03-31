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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА МИНСКА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
17:32 31.03.2021
В Минске проверят как соблюдается масочный режим в объектах торговли и общепита. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, в столице функционирует более 11,5 тыс. торговых объектов, работают рынки и торговые центры, где единовременно присутствует много людей. Поскольку горожане посещают торговые объекты практически ежедневно, там особенно важно соблюдать меры профилактики распространения COVID-19.
«В последнее время сотрудники магазинов стали меньше обращать внимание на соблюдение масочного режима и противоэпидемических мероприятий. Поэтому с 31 марта администрации районов города, профильные городские службы начинают повсеместный мониторинг объектов торговли и общепита. С наступлением весны во многих столичных кафе открываются летние веранды. Хотелось бы напомнить, что масочный режим и другие профилактические мероприятия распространяются как на стационарные объекты, так и на временные сооружения. При принятии решения о выдаче разрешений на установку летних террас будем руководствоваться тем, соблюдаются ли в заведении все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», - сказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
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