Комитет государственного контроля Гомельской области проведет 5 апреля 2021 г. «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона 8(0232) 23-83-87.

6 апреля «горячую линию» по вопросу организации и качеству обслуживания населения в торговой сети проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Гомельской области Ольга Соловьева.

Задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.00 по номерам телефона 8(0232) 23-83-96 и 23-83-98.