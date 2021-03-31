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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 5 И 6 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
17:14 31.03.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет 5 апреля 2021 г. «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона 8(0232) 23-83-87.
6 апреля «горячую линию» по вопросу организации и качеству обслуживания населения в торговой сети проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Гомельской области Ольга Соловьева.
Задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.00 по номерам телефона 8(0232) 23-83-96 и 23-83-98.
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