В Беларуси экономическая активность в 2021-2022 годах останется на уровнях ниже докризисных. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), в котором представлен прогноз экономического развития стран-участниц на 2021 год и на среднесрочную перспективу.

Аналитики ЕАБР считают, что рост ВВП страны в 2021 году будет на уровне 0,1%, а ограничивать его будут слабый внутренний спрос на фоне повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений.

В соответствии с базовым сценарием ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси в среднем на 1,1% в год в 2022-2023 годах.

По прогнозу, инфляция в Беларуси в 2021 году снизится до 6,6% с 7,4% в 2020 году. В 2022-2023 годах ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 5% в год. В то же время тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе, что связано с относительно низкими темпами экономического роста страны, считают аналитики ЕАБР.