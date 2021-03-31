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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В 2021-2022 ГОДАХ ОСТАНЕТСЯ НА УРОВНЯХ НИЖЕ ДОКРИЗИСНЫХ - ЕАБР
16:59 31.03.2021
В Беларуси экономическая активность в 2021-2022 годах останется на уровнях ниже докризисных. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), в котором представлен прогноз экономического развития стран-участниц на 2021 год и на среднесрочную перспективу.
Аналитики ЕАБР считают, что рост ВВП страны в 2021 году будет на уровне 0,1%, а ограничивать его будут слабый внутренний спрос на фоне повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений.
В соответствии с базовым сценарием ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси в среднем на 1,1% в год в 2022-2023 годах.
По прогнозу, инфляция в Беларуси в 2021 году снизится до 6,6% с 7,4% в 2020 году. В 2022-2023 годах ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 5% в год. В то же время тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе, что связано с относительно низкими темпами экономического роста страны, считают аналитики ЕАБР.
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