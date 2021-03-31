Комитет «Минскоблимущество» 30 марта 2021 г. провел аукцион по продаже находящихся в собственности Крупского района зданий бывшего военного городка, расположенных в Крупках Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете «Минскоблимущество», начальная цена продажи была равна одной базовой величине. В результате торгов, в которых приняли участие шесть претендентов, начальная цена предмета аукциона увеличилась более чем в 200 раз.

Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать как для осуществления предпринимательской деятельности, так и под жилые помещения.