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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕКТЫ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА В КРУПКАХ ПРОДАНЫ НА АУКЦИОНЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 200 РАЗ
16:21 31.03.2021
Комитет «Минскоблимущество» 30 марта 2021 г. провел аукцион по продаже находящихся в собственности Крупского района зданий бывшего военного городка, расположенных в Крупках Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете «Минскоблимущество», начальная цена продажи была равна одной базовой величине. В результате торгов, в которых приняли участие шесть претендентов, начальная цена предмета аукциона увеличилась более чем в 200 раз.
Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать как для осуществления предпринимательской деятельности, так и под жилые помещения.
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