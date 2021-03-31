ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЫР МОЦАРЕЛЛА ПОД БРЕНДОМ SVEŽA НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В БРЕСТЕ


15:52 31.03.2021

«Савушкин продукт» вывел на рынок новинку – свежий сыр моцарелла под брендом SVEŽA.

Он относится к семейству волокнистых сыров (pasta filata) быстрого созревания. Производится в виде белых шариков, упакованных вместе с рассолом, который создает идеальные условия для хранения продукта. Новинка обладает очень нежным, особым вкусом свежего молока.

Моцарелла прекрасно сочетается со свежими овощами (особенно со зрелыми томатами), оливками и ветчиной. Идеально подходит для приготовления салатов и горячих блюд, таких как пицца, пироги и омлеты. Еще ее можно использовать при изготовлении холодных закусок, таких как бутерброды и брускетты, а также употреблять как самостоятельный продукт. Это один из нежирных сыров, являющийся прекрасным вариантам здоровых завтраков и ужинов.

Моцарелла SVEŽA в своем составе не содержит консервантов и изготавливается из натурального пастеризованного молока по технологическому процессу, который соответствует самым строгим стандартам качества. После помещения сыра в упаковку, каждая порция заливается рассолом, благодаря которому сыр приобретает более насыщенный вкус, гладкую и плотную поверхность, а также поддерживает необходимый уровень влаги.

Новинка выпускается в упаковках весом 250 граммов (с учетом рассола). Моцарелла SVEŽA выходит в двух вариантах: классическая моцарелла – 1 большой белый шарик весом 100 граммов, моцарелла мини –10 шариков меньших размеров с общим весом 100 граммов.

В 100 граммах продукта содержится 226 килокалорий, 18 граммов белков и 18 граммов жиров. Срок годности новинки – 30 дней при условии соблюдения температурного режима от + 2 до + 6 градусов.

Моцарелла SVEŽA уже поступила в продажу во все крупнейшие магазины и торговые сети республики.

Бренд SVEŽA специализируется на выпуске изысканных свежих сыров с европейскими корнями, обладающими давней кулинарной историей и отменными вкусовыми качествами. Помимо моцареллы в линейке сыров бренда присутствуют фета, брынза, кесо бланко и творожные сыры.

Моцарелла SVEŽA производится на современном оборудовании нового высокотехнологичного завода ООО «Савушкин-Орша».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0789 -0.002
USD 2.6231 -0.0011
RUB 3.4694 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.6220 2.6240
RUB 3.4640 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 88.5000 88.9000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте