«Савушкин продукт» вывел на рынок новинку – свежий сыр моцарелла под брендом SVEŽA.

Он относится к семейству волокнистых сыров (pasta filata) быстрого созревания. Производится в виде белых шариков, упакованных вместе с рассолом, который создает идеальные условия для хранения продукта. Новинка обладает очень нежным, особым вкусом свежего молока.

Моцарелла прекрасно сочетается со свежими овощами (особенно со зрелыми томатами), оливками и ветчиной. Идеально подходит для приготовления салатов и горячих блюд, таких как пицца, пироги и омлеты. Еще ее можно использовать при изготовлении холодных закусок, таких как бутерброды и брускетты, а также употреблять как самостоятельный продукт. Это один из нежирных сыров, являющийся прекрасным вариантам здоровых завтраков и ужинов.

Моцарелла SVEŽA в своем составе не содержит консервантов и изготавливается из натурального пастеризованного молока по технологическому процессу, который соответствует самым строгим стандартам качества. После помещения сыра в упаковку, каждая порция заливается рассолом, благодаря которому сыр приобретает более насыщенный вкус, гладкую и плотную поверхность, а также поддерживает необходимый уровень влаги.

Новинка выпускается в упаковках весом 250 граммов (с учетом рассола). Моцарелла SVEŽA выходит в двух вариантах: классическая моцарелла – 1 большой белый шарик весом 100 граммов, моцарелла мини –10 шариков меньших размеров с общим весом 100 граммов.

В 100 граммах продукта содержится 226 килокалорий, 18 граммов белков и 18 граммов жиров. Срок годности новинки – 30 дней при условии соблюдения температурного режима от + 2 до + 6 градусов.

Моцарелла SVEŽA уже поступила в продажу во все крупнейшие магазины и торговые сети республики.

Бренд SVEŽA специализируется на выпуске изысканных свежих сыров с европейскими корнями, обладающими давней кулинарной историей и отменными вкусовыми качествами. Помимо моцареллы в линейке сыров бренда присутствуют фета, брынза, кесо бланко и творожные сыры.

Моцарелла SVEŽA производится на современном оборудовании нового высокотехнологичного завода ООО «Савушкин-Орша».