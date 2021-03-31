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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
15:05 31.03.2021
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», - говорится в сообщении.
В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания.
«Началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», - отмечает Минэнерго.
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