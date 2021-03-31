ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

15:05 31.03.2021 Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», - говорится в сообщении. В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания. «Началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», - отмечает Минэнерго.