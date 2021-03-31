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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 АПРЕЛЯ В ПЯТИ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛОВ РЫБЫ


15:01 31.03.2021

С 1 апреля в Минской, Могилевской и Гродненской областях устанавливается запрет на лов всех видов рыбы, который продлится в этих регионах по 30 мая.

Ранее, с 20 марта, аналогичный запрет был установлен в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, там он продлится по 18 мая. В Витебской области запрет будет действовать с 10 апреля по 8 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, такие охранные меры необходимы для создания благоприятных условий в период нереста рыбы. В эти же сроки запрещается добывать рака узкопалого (длиннопалого).

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа в размере от 10 (290 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 (2900 рублей) и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей (исключения – в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.
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