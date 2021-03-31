ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ 707 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ

14:49 31.03.2021 В Минске 2382 гражданина (семьи) получили жилье и улучшили жилищные условия в 2020 году. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, среди них 707 молодых семей, 857 многодетных семей, 214 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей), что на 3 тыс. меньше, чем на конец 2019 года.