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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 707 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ
14:49 31.03.2021
В Минске 2382 гражданина (семьи) получили жилье и улучшили жилищные условия в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, среди них 707 молодых семей, 857 многодетных семей, 214 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей), что на 3 тыс. меньше, чем на конец 2019 года.
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