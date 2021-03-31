Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 марта 2021 года выросло до 321,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 321 тыс. 807 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 312 тыс. 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1337 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1213 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 628 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 368 тыс. 412 тестов.