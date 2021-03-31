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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ГП «КОНУС» ВОШЕЛ В ТОП-15 РАБОТОДАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ


14:13 31.03.2021

Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - государственное предприятие «Конус» Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства - занял 12-ю позицию в рэнкинге «ТОП-50 работодателей в Беларуси». Исследование провело национальное рейтинговое агентство BIK Ratings.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рэнкинге приняли участие компании с численностью 30 и более сотрудников и опытом работы на белорусском рынке более трех лет. Всего в исследовании было отобрано 300 компаний из различных секторов экономики. Работодателей оценивали по материальной мотивации и социальному пакету, перспективам и устойчивости компании, оценке компании сотрудниками.

Резидент СЭЗ ГП «Конус» получил итоговый балл 63,15. В то же время, по оценке компании сотрудниками резидент СЭЗ получил 90,22 балла и занял 4-е место среди всех участников рейтинга.

Завод «Конус» предлагает услугу горячего цинкования металлоизделий для заказчиков из Беларуси, России и других стран ближнего зарубежья. Выполняет цинкование крупногабаритных и длинномерных конструкций, дорожных отбойников, мачт освещения, кабеленесущих систем, изделий из тонколистового металла и т.д. Компания ежегодно в рамках различных международных конкурсов подтверждает статус надежного и эффективного партнера. В 2019 году «Конус» стал обладателем премии «Лидер года», в 2020 году - лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», обладателем статуса добросовестных партнеров БелТПП.

BIK Ratings – национальное рейтинговое агентство, аккредитованное Национальным банком Республики Беларусь. В 2021 году агентство включено в реестр рейтинговых агентств Национального банка. Основной задачей BIK Ratings является предоставление достоверной информации о финансовой надежности компаний, действующих в Республике Беларусь.
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