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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ ЗА 2 МЕСЯЦА СОСТАВИЛ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ


13:45 31.03.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-февраль 2021 года составил 1,3 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль сложились в сумме 8,47 млрд рублей, или 15,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,6 млрд рублей, или 19,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 30 млн рублей, или 0,9%. Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд. рублей, или 17,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд рублей, или 18,6% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд рублей, или 16,3% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 млрд рублей, или 16,9%.

На 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составили 9,84 млрд рублей, или 16,6% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд рублей (23,2%), на финансирование национальной экономики – 0,8 млрд рублей (12,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 3,0 млрд рублей (15,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 5,1 млрд рублей, или 17,7% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 3,19 млрд рублей, или 17,0% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составил 1,37 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,05 млрд рублей.
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