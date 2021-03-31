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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1624 МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ
13:32 31.03.2021
В 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 3725 граждан (семей) Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 962 молодые семьи, 1624 многодетные семьи, 469 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояли 87 339 граждан (семей), что на 646 меньше, чем на конец 2019 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 502 гражданина (семьи), в сельских населенных пунктах – на 144 гражданина (семьи).
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