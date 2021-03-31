Продукция холдинга «Белорусские обои» представлена на 26-й международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, которая открылась 30 марта 2021 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», обои под брендами «Гомельобои» и «Белобои», которые производит холдинга «Белорусские обои» (предприятие холдинга ОАО "ЦБК-Консалт") реализуются как на внутреннем рынке, так и на экспорт в 14 стран.

Выпускаются обои бумажные тисненые, тисненые дуплекс, вспененные с акриловой краской, водостойкие, гофрированные, маталлизированные; обои виниловые рельефные, горячего тиснения и вспененные; обои флизелиновые.

Наличие цеха по изготовлению печатных форм, хорошо подготовленных художников позволяет регулярно менять дизайн, разрабатывать и изготавливать формы для отделки и декорирования обоев. Сегодня в коллекции предприятия около трехсот рисунков, каждый месяц появляется восемь-десять новых рисунков.

Кроме того, выпускаются обои в бобинах строительные и метаспан.

Лидирующие позиции в своей отрасли холдинг «Белорусские обои» подкрепляет технологическими преимуществами, высоким качеством продукции и широким ассортиментом, который дает возможность широкого выбора потребителям. Уделяет большое внимание экологичности продукции на уровне сырья, технологий и эксплуатации. Продукция имеет международный сертификат FSC.

Выставка MosBuild является самой крупной в России международной выставкой строительных и отделочных материалов. Она пройдет с 30 марта по 2 апреля 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо».