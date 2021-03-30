C 1 апреля начинается прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Предприниматель года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, конкурс открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 июня 2021 года по месту нахождения (месту жительства) потенциального победителя конкурса.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: "Успешный старт" (бизнесу от 2 до 4 лет); "Стабильный успех" (бизнесу более 5 лет); "Эффективный бизнес в сфере производства" (бизнесу более 3 лет); "Эффективный бизнес в сфере услуг" (бизнесу более 3 лет); "Эффективный индивидуальный бизнес" (индивидуальные предприниматели – вам более 3 лет).

Денежный приз для победителей в четырех номинациях: "Успешный старт"; "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства"; "Эффективный бизнес в сфере услуг" составляет 100 базовых величин.

Победители в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" награждаются премией в размере 50 базовых величин.

Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.

Ознакомиться более подробно с условиями проведения конкурса можно здесь.