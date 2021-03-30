|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
C 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
13:03 31.03.2021
C 1 апреля начинается прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Предприниматель года».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, конкурс открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 июня 2021 года по месту нахождения (месту жительства) потенциального победителя конкурса.
Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: "Успешный старт" (бизнесу от 2 до 4 лет); "Стабильный успех" (бизнесу более 5 лет); "Эффективный бизнес в сфере производства" (бизнесу более 3 лет); "Эффективный бизнес в сфере услуг" (бизнесу более 3 лет); "Эффективный индивидуальный бизнес" (индивидуальные предприниматели – вам более 3 лет).
Денежный приз для победителей в четырех номинациях: "Успешный старт"; "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства"; "Эффективный бизнес в сфере услуг" составляет 100 базовых величин.
Победители в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" награждаются премией в размере 50 базовых величин.
Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.
Ознакомиться более подробно с условиями проведения конкурса можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 31.03.2021
Конвертация в банках
на 31.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте