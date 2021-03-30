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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТАМИ БГУ НА НЕДЕЛЮ СТАЛИ 148 ШКОЛЬНИКОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ


12:34 31.03.2021

Студентами БГУ на неделю стали 148 школьников со всей страны. Это стало возможным благодаря десятому сезону профориентационного проекта «Студент на неделю».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на протяжении шести дней участники посетят лекции, семинары, лабораторные, молодежные мероприятия, познакомятся со студентами, преподавателями и администрацией.

Всего в этом сезоне оргкомитет рассмотрел 342 заявки. Наибольшее количество участников принимают Институт бизнеса БГУ, факультет международных отношений, факультет социокультурных коммуникаций, факультет журналистики. Впервые в рамках проекта абитуриенты посетят Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ.

Завершится сезон традиционной встречей с руководством университета. На ней будущие студенты смогут задать интересующие вопросы о приемной кампании, образовательной деятельности в БГУ, международном сотрудничестве университета, общественной и научной работе студентов.

К участию в проекте приглашались все желающие 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования. Для этого необходимо было написать мотивационное письмо и ответить на вопрос «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю».

Акция впервые стартовала в 2016 году. За это время «Студентами на неделю» стали 702 учащихся из разных регионов страны.

Организаторами выступают управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.
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