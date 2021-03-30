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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 1,4%, ВНУТРЕННИЙ – ВЗЛЕТЕЛ НА 18,9%
11:51 31.03.2021
Государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В январе-феврале 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов США: 114,0 млн долларов США – правительства Российской Федерации; 15,2 млн долларов США – МБРР и ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2021 года составило 386,4 млн долларов США: 188,4 млн долларов США – правительство РФ; 186,2 млн долларов США – банки Китая; 11,8 млн долларов США – МБРР.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.
В январе-феврале 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 695,0 млн долларов США. Погашение государственных облигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось.
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