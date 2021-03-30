На заседании наблюдательного совета 30 марта рассмотрены вопросы деятельности Национального детского технопарка в период его функционирования в режиме апробации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на заседании также рассмотрены критерии и показатели эффективности его работы, определены основные задачи на ближайшую перспективу.

В Национальном детском технопарке, созданном 1 января 2021 года, реализовывается новая образовательная программа дополнительного образования одаренных детей и молодежи, направленная на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности.

В настоящее время учащиеся осваивают образовательную программу объемом в 72 часа по направлениям: «Зеленая химия» на базе Белорусского государственного университета; «Информационные и компьютерные технологии» в лабораториях учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», «Робототехника» на базе Белорусского национального технического университета.

В рамках каждой смены обучение проходят 30 учащихся IX-XI классов учреждений общего среднего образования изо всех регионов страны.

На сегодня урегулированы вопросы питания учащихся, включая денежные нормы расходов на питание, утверждена типовая форма договора о реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи посредством сетевой формы взаимодействия.

Кроме того, определен порядок реализации образовательной программы, порядок отбора учащихся, порядок создания условий для освоения содержания образовательных программ общего среднего образования.

Для обеспечения функционирования детского технопарка предусматривается строительство трех объектов, в том числе учебно-лабораторного корпуса за счет средств инновационного фонда Минска, школы и общежития на 300 мест.

Планируется, что реализация образовательной программы будет осуществляться по 15 профилям, соответствующим инновационным направлениям развития техники и технологий, таким как: «Авиакосмические технологии», «Архитектура и дизайн», «Биотехнологии», «Виртуальная и дополненная реальность», «Зеленая» химия», «Инженерная экология», «Информационные и компьютерные технологии», «Информационная безопасность», «Лазерные технологии», «Машины и двигатели. Автомобилестроение», «Наноиндустрия и нанотехнологии», «Природные ресурсы», «Робототехника», «Электроника и связь», «Энергетика будущего».

«Рассматривается вопрос об изменениях в правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Планируется, что решением наблюдательного совета ребята из детского технопарка, наиболее себя проявившие и показавшие определенный результат, могут иметь определенные преференции. Какие именно? Пока этот вопрос обсуждается. После детского технопарка должна выстраиваться определенная образовательная траектория этого учащегося, подростка, который в дальнейшем будет развивать свои таланты уже непосредственно, ориентируясь на какую-то профессию, специальность. Тем более, что одна из главных задач детского технопарка – ранняя профориентация, диагностика предрасположенности к тем или иным видам деятельности. Мы этим сейчас занимаемся комплексно», – сказал министр образования Игорь Карпенко.

Особое внимание уделено организации воспитательной работы с учащимися детского технопарка.