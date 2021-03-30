Компания «Белавиа» со 2 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Калиниград-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты начнутся с одного рейса в неделю – по пятницам.

Вылет из Минска в 08:30, прибытие в Калининград – в 08:30. Обратный рейс из Калининграда – в 9:10 с приземлением в Минске в 11:10.