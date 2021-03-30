|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» СО 2 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ МИНСКА В-КАЛИНИГРАД
11:35 31.03.2021
Компания «Белавиа» со 2 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Калиниград-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты начнутся с одного рейса в неделю – по пятницам.
Вылет из Минска в 08:30, прибытие в Калининград – в 08:30. Обратный рейс из Калининграда – в 9:10 с приземлением в Минске в 11:10.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 31.03.2021
Конвертация в банках
на 31.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте