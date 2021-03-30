В этом году сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га. Об этом сообщил на пресс-конференции в Белпрессцентре заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

По его словам, в связи с затяжной весной посевные работы планируется провести в сжатые сроки. Во всех регионах страны есть техническая возможность провести посевные работы за 10-12 дней. На сегодня практически все регионы страны приступили к работам. Чуть позже к посевной приступают северные районы Витебской области.

В весенне-полевых работах примут участие 37 тысяч механизаторов.

«Сегодня недостает 3,5 тысячи механизаторов, которые будут привлечены из сельскохозяйственных организаций, предприятий, учебных заведений». Готовность техники по республике составляет более 90%. В текущем году на посевную кампанию из различных источников планируется выделить 2,25 млрд белорусских рублей», - рассказал чиновник.