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ЭКОНОМИКА РБ
СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ НА 2,4 МЛН ГА
10:33 31.03.2021
В этом году сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га. Об этом сообщил на пресс-конференции в Белпрессцентре заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
По его словам, в связи с затяжной весной посевные работы планируется провести в сжатые сроки. Во всех регионах страны есть техническая возможность провести посевные работы за 10-12 дней. На сегодня практически все регионы страны приступили к работам. Чуть позже к посевной приступают северные районы Витебской области.
В весенне-полевых работах примут участие 37 тысяч механизаторов.
«Сегодня недостает 3,5 тысячи механизаторов, которые будут привлечены из сельскохозяйственных организаций, предприятий, учебных заведений». Готовность техники по республике составляет более 90%. В текущем году на посевную кампанию из различных источников планируется выделить 2,25 млрд белорусских рублей», - рассказал чиновник.
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