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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ПУТЕПРОВОДА НА ТАНКОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ


10:22 31.03.2021

В Минске завершается ремонт путепровода на танковой автомобильной дороге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, сдать в эксплуатацию отремонтированное сооружение планируется в апреле этого года.

Путепровод расположен в Первомайском и Партизанском административных районах Минска, танковая автомобильная дорога Уручье (ул. Стариновская) – танковый полигон, и пересекает железную дорогу Москва-Минск на 737,4 км.

Построен в 1999 году и используется для движения парадных расчетов и техники для тренировки к парадам войск, проводимым в Беларуси.

За время эксплуатации в конструкциях путепровода появились дефекты, снижающие эксплуатационные характеристики и долговечность сооружения.

В целях приведения путепровода в надлежащее состояние в апреле 2019 года было принято решение о возложении функций заказчика по капитальному ремонту путепровода на ГУ «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь». Генеральным подрядчиком выступает ОАО «Дорстроймонтажтрест» филиал «Строительно-монтажный поезд № 169 на станции Витебск».

Разработанным проектом предусмотрены капитальный ремонт путепровода и реконструкция автодороги на участках примыкания к путепроводу, на подходах к путепроводу выполняется уширение проезжей части.

В состав работ включены: восстановление поврежденных бетонных поверхностей; бетонирование надопорных узлов пролетных строений; устройство монолитной накладной плиты со сплошным армированием для создания неразрезного пролетного строения; устройство подпорной стены (согласно требованиям Белорусской железной дороги); устройство водоотвода с проезжей части; устройство гидроизоляции и дорожной одежды (покрытия); устройство тротуарной части и лестниц с перильным ограждением; устройство щитов ограждения контактной сети; устройство подъездов к путепроводу.

Все работы по капитальному ремонту путепровода выполняются в "окно" – предусмотренные перерывы в движении железнодорожного транспорта, со снятием напряжения с контактных подвесок и заземлением на периоды работы.

Государственный строительный надзор на объекте осуществляет специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством.
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