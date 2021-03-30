C 1 апреля 2021 г. в Беларуси вводятся в действие новые государственные стандарты на колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (паштеты и зельцы) и кровяные колбасы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, СТБ 2585-2020 «Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов. Паштеты. Общие технические условия», СТБ 2586-2020 «Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов. Зельцы. Общие технические условия» и СТБ 2587-2020 «Колбасы кровяные. Общие технические условия» определяют технические требования к основным показателям и характеристикам этих изделий, методам их испытаний, используемому сырью, упаковочным материалам, маркировке. Разработчиком стандартов является Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственные стандарты на зельцы, паштеты, а также кровяные колбасы разработаны в республике впервые. Эта продукция до настоящего времени изготавливалась только по техническим условиям, что при обеспечении показателей безопасности предоставляло производителям большую свободу при определении требований к качественным показателям. В результате изделия зачастую не соответствовали ожиданиям потребителей.

В новых стандартах установлены термины и определения для основных понятий, таких как «группа», «охлажденное колбасное изделие» и др., а также классификация этих изделий.

В зависимости от содержания в рецептуре массовой доли мясных ингредиентов зельцы, паштеты и кровяные колбасы классифицированы на группы: мясные и мясосодержащие (мясо-растительные, растительно-мясные). Для мясных колбасных изделий массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре составляет более 60 %. Для мясосодержащих колбасных изделий этот показатель установлен от 30 до 60 % – для мясорастительных колбасных изделий, а от 5% до 30% – для растительно-мясных.

В зависимости от способа технологической (тепловой) обработки колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов и кровяные колбасы подразделяются на: вареные и запеченные (паштеты); вареные, варено-копченые (кровяные колбасные изделия); вареные, варено-копченые и запеченные (зельцы).

В стандартах предусмотрена возможность изготовления только охлажденных колбасных изделий.

Определены требования к физико-химическим показателям колбасных изделий, таким как массовая доля белка, крахмала, хлористого натрия, общего фосфора, остаточная активность кислой фосфатазы.

Учтены требования как для колбасных изделий, которые будут изготавливаться в виде целого изделия, так и для нарезанных изделий, изготавливаемых в виде порционной (целый кусок) и сервировочной нарезки (ломтики).

Применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества данной продукции и обеспечения его стабильности, будет содействовать потребителям в правильном выборе колбасных изделий.