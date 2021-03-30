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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 7,7 ТЫС. МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ
09:19 31.03.2021
В 2020 году в Беларуси получили жилье и улучшили жилищные условия 26,8 тыс. граждан (семей).
Как сообщает Национальный статкомитет, среди них - 7,7 тыс. молодых семей, 11,7 тыс. многодетных семей, 2,2 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 634,6 тыс. граждан (семей), что на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2019 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,6 тыс. граждан (семей).
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