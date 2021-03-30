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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЛАЧНЫЙ ПРОВАЙДЕР ACTIVECLOUD ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ МОНИТОРИНГА IT-СРЕДЫ


18:08 30.03.2021

Облачный провайдер ActiveCloud вывел на рынок универсальную услугу мониторинга IT-среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе провайдера, сервис обеспечивает непрерывный контроль объектов цифровой инфраструктуры.

Для стабильной работы любого бизнеса необходимо обеспечить бесперебойную работу серверов, сайтов и баз данных. Сервис мониторинга помогает контролировать работоспособность структуры и своевременно узнавать о сбоях в системе, а также предотвращать их. Система автоматически контролирует заданные параметры критически важных показателей, а также оперативно оповещает пользователей о выходе контролируемых параметров за предельно допустимые рамки.

“Мы предлагаем готовое решение по мониторингу IT-инфраструктуры. Оно может быть востребовано в любой компании, особенно тех, у которых нет возможности развернуть собственную систему в силу отсутствия ресурсов или экспертизы. Если вы хотите быть уверены в бесперебойной работе своих IT-ресурсов и не волноваться, что пропустите экстренную ситуацию, попробуйте сервис мониторинга ActiveCloud”. – отметила Катерина Радюк, менеджер по продуктам ActiveCloud

Разворачивание мониторинга зачастую требует привлечения дополнительных ресурсов. Провайдер предлагает готовую услугу по модели подписки. От клиента требуется только настройка агента и своих правил по имеющимся инструкциям. При этом, если клиент не имеет возможности или желания настраивать сервис, специалисты провайдера окажут ему помощь в виде дополнительной услуги.

“Уникальность услуги заключается в том, что мониторинг по подписочной модели не предлагает ни один провайдер в Беларуси. - сказал архитектор решений ActiveCloud Александр Прусенок. - Мы предоставляем услугу не только для клиентов, которые размещают свои мощности в наших облаках либо пользуются нашими услугами, но и для всех остальных клиентов, которые могут размещаться в любом другом месте. Услугу мониторинга можно подключить при размещении ресурсов в своем дата-центре, в облаке другого провайдера, размещении физического оборудования в ЦОДе”.
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