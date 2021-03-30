ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» поставило четвертый по счету форвардер АМКОДОР в Украину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба предприятия, в адрес Бродовского лесного хозяйства поставлен форвардер АМКОДОР 2662-01. Первая такая машина поставлена в 2014 году, вторая - в 2016 году, третья - в 2018-м и все они до сих пор получают только положительные отзывы.

Эксплуатация лесной техники «АМКОДОР» позволяет существенно нарастить и облегчить заготовки древесины на влажных и заболоченных лесосеках при уменьшении себестоимости работ.

В Украине приступил к работе очередной четвертый форвардер АМКОДОР 2662-01