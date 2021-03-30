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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР ПОСТАВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ФОРВАРДЕР В УКРАИНУ
18:00 30.03.2021
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» поставило четвертый по счету форвардер АМКОДОР в Украину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба предприятия, в адрес Бродовского лесного хозяйства поставлен форвардер АМКОДОР 2662-01. Первая такая машина поставлена в 2014 году, вторая - в 2016 году, третья - в 2018-м и все они до сих пор получают только положительные отзывы.
Эксплуатация лесной техники «АМКОДОР» позволяет существенно нарастить и облегчить заготовки древесины на влажных и заболоченных лесосеках при уменьшении себестоимости работ.
В Украине приступил к работе очередной четвертый форвардер АМКОДОР 2662-01
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