За 2 месяца 2021 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 78,8 млн рублей или 37,5% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в наибольшей степени от малых организаций – на 10,8%, или на 3,3 млн рублей в фактическом исчислении, а также от индивидуальных предпринимателей – на 8,6%, или на 1 млн рублей.

На 1 марта 2021 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,7 тыс. плательщиков, в том числе 26 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,7 тыс. – юридических лиц.