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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ФАБРИКИ «ЗОВ»
17:33 30.03.2021
Головное предприятие Группы компаний «ЗОВ», резидент СЭЗ «Гродноинвест» «ЗОВ-ЛенЕвромебель», запустил новый корпоративный сайт - zovofficial.com. https://zovofficial.com/ru
Как сообщает сайт СЭЗ, здесь можно получить полную информацию о фабрике и ее официальных торговых представителях, ознакомиться с каталогом продукции, получить компетентную консультацию.
Сайт выполнен в новом корпоративном стиле. Здесь можно получить необходимую информацию о Группе компаний «ЗОВ», ознакомиться с видеопрезентациями, полезными статьями о продукции и мебельных трендах, актуальными новостями и важными событиями из жизни предприятия. На сайте имеется возможность удаленно следить за статусом заказа. Для этого достаточно ввести номер из договора на поставку мебели.
На сайте в новом формате появился каталог продукции фабрики, включающий кухни, корпусную мебель, гардеробные системы, столы и двери. Отдельно можно изучить каталог фурнитуры, аксессуаров и бытовой техники. Появилась возможность фильтрации мебели по конфигурации, стилю и материалу. Недавно компания запустила интернет-магазин мебельного бренда OPTIMA. https://optimazov.by/
Расширен раздел об официальных представителях и центрах продаж продуктов «ЗОВ». Здесь можно найти ближайшего дилера фабрики, изучить фотографии и рейтинг салона, получить контактные данные или оставить заявку на продукцию. В разделе «Помощь» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы либо оставить свои пожелания для компании.
Группа компаний «ЗОВ» основана более 20 лет назад. Сегодня это семейное предприятие в третьем поколении, которое является крупнейшим белорусским производителем кухонь, мебели для гостиных, спален, обеденных зон. Группа компаний имеет развитую сеть торговых представителей по всему миру (Россия, США, ОАЭ, Франция, Казахстан и др.). Компания изготавливает мебель по индивидуальным заказам в больших объемах на высокотехнологичном оборудовании.
Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано свыше 20 деревообрабатывающих компаний с капиталом из Беларуси, России, Австрии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран. Они выпускают различные виды продукции всей производственной цепочки, формируют более 80 процентов промышленного производства и экспорта деревообработки Гродненской области. Недавно был дан старт строительству крупного деревообрабатывающего предприятия на участке СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочи.
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