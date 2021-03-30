ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ФАБРИКИ «ЗОВ»


17:33 30.03.2021

Головное предприятие Группы компаний «ЗОВ», резидент СЭЗ «Гродноинвест» «ЗОВ-ЛенЕвромебель», запустил новый корпоративный сайт - zovofficial.com. https://zovofficial.com/ru

Как сообщает сайт СЭЗ, здесь можно получить полную информацию о фабрике и ее официальных торговых представителях, ознакомиться с каталогом продукции, получить компетентную консультацию.

Сайт выполнен в новом корпоративном стиле. Здесь можно получить необходимую информацию о Группе компаний «ЗОВ», ознакомиться с видеопрезентациями, полезными статьями о продукции и мебельных трендах, актуальными новостями и важными событиями из жизни предприятия. На сайте имеется возможность удаленно следить за статусом заказа. Для этого достаточно ввести номер из договора на поставку мебели.

На сайте в новом формате появился каталог продукции фабрики, включающий кухни, корпусную мебель, гардеробные системы, столы и двери. Отдельно можно изучить каталог фурнитуры, аксессуаров и бытовой техники. Появилась возможность фильтрации мебели по конфигурации, стилю и материалу. Недавно компания запустила интернет-магазин мебельного бренда OPTIMA. https://optimazov.by/

Расширен раздел об официальных представителях и центрах продаж продуктов «ЗОВ». Здесь можно найти ближайшего дилера фабрики, изучить фотографии и рейтинг салона, получить контактные данные или оставить заявку на продукцию. В разделе «Помощь» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы либо оставить свои пожелания для компании.

Группа компаний «ЗОВ» основана более 20 лет назад. Сегодня это семейное предприятие в третьем поколении, которое является крупнейшим белорусским производителем кухонь, мебели для гостиных, спален, обеденных зон. Группа компаний имеет развитую сеть торговых представителей по всему миру (Россия, США, ОАЭ, Франция, Казахстан и др.). Компания изготавливает мебель по индивидуальным заказам в больших объемах на высокотехнологичном оборудовании.

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано свыше 20 деревообрабатывающих компаний с капиталом из Беларуси, России, Австрии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран. Они выпускают различные виды продукции всей производственной цепочки, формируют более 80 процентов промышленного производства и экспорта деревообработки Гродненской области. Недавно был дан старт строительству крупного деревообрабатывающего предприятия на участке СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0809 -0.0096
USD 2.6242 +0.0014
RUB 3.4640 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0780 3.0820
USD 2.6210 2.6240
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1770
EUR/RUB 88.9500 89.3000
USD/RUB 75.7000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте