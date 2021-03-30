Отдельные лесхозы Брестской и Гродненской областей приступили к заготовке березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, к данному времени получено более 340 тонн напитка. При этом практически все объемы пока приходятся на Брестскую область: здесь собрано 337 тонн сока.

Весь собранный урожай практически сразу же реализуется потребителям. В основном продукт уходит на перерабатывающие предприятия. Около 30 тонн березового сока приобрело у лесхозов и население.

Отметим, что приобрести полезный напиток граждане могут непосредственно в лесничествах. Сок реализовывается в таре различной емкости. Кроме того, в областных городах и городах районного подчинения с численностью более 30 тыс. человек будут организованы дополнительные места продаж, увеличено время работы точек. Это сделано для удобства населения.

У граждан также есть возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут вам доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.

Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф.

Минлесхоз обращает внимание, что, несмотря на непродолжительный сезон, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности и населения, и предприятий. При этом стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке (транспорт, тара, время и т.д.).

Информацию о ценах можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.