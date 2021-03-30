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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУИР 3 АПРЕЛЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
16:19 30.03.2021
3 апреля в БГУИР в онлайн формате пройдет День открытых дверей. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, начнется прямая трансляция в 10.00 и будет доступна абитуриентам и родителям на Youtube канале https://www.youtube.com/watch?v=xgDs9Q-dxHo БГУИР. Продлится она один час. В Дне открытых дверей примут участие ректор БГУИР Вадим Богуш, первый проректор Максим Давыдов, ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин, деканы факультетов.
Вопросы можно задать заранее в Telegram, на сайте Электронный абитуриент , в группе ВК и во время прямого эфира в чате на Youtube канале.
День открытых дверей станет началом приемной кампании-2021. В этом году диалог с абитуриентом будет вестись даже в чат-боте ректора.
Запланирован выпуск видео проекта “Жиза BSUIR”, где студенты помогут сориентироваться абитуриентам в поступлении.
Кроме того, в соцсетях вуза: ВК, Инстаграм, Фейсбук, Telegram выйдут ряд постов с выпускниками, которые поделятся своими историями успеха. В контент-план ТикТок уже занесены видео на тему поступления.
Ознакомиться с вузом можно благодаря виртуальной экскурсии.
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