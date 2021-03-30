Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 марта 2021 года выросло до 320,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 320 тыс. 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 тыс. 983 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 794 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 995 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 683 теста. Всего в стране проведено 5 млн 349 тыс. 784 теста.