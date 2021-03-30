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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,7%
14:57 30.03.2021
За январь-февраль 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 210,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,6 млн, рублей, или на 2,7% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 88,6 млн рублей (42,2%), налога на добавленную стоимость – 49,8 млн рублей (23,7%), налога при упрощенной системе налогообложения – 15,8 млн рублей (7,5%), акцизов – 13,0 млн рублей (6,2%), земельного налога – 7,2 млн рублей (3,4%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», РУП «Могилевоблгаз», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Удельный вес их платежей составил 21,9% общих поступлений в бюджет области.
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