За январь-февраль 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 210,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,6 млн, рублей, или на 2,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 88,6 млн рублей (42,2%), налога на добавленную стоимость – 49,8 млн рублей (23,7%), налога при упрощенной системе налогообложения – 15,8 млн рублей (7,5%), акцизов – 13,0 млн рублей (6,2%), земельного налога – 7,2 млн рублей (3,4%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», РУП «Могилевоблгаз», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Удельный вес их платежей составил 21,9% общих поступлений в бюджет области.