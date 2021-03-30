ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,7%


14:57 30.03.2021

За январь-февраль 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 210,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,6 млн, рублей, или на 2,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 88,6 млн рублей (42,2%), налога на добавленную стоимость – 49,8 млн рублей (23,7%), налога при упрощенной системе налогообложения – 15,8 млн рублей (7,5%), акцизов – 13,0 млн рублей (6,2%), земельного налога – 7,2 млн рублей (3,4%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», РУП «Могилевоблгаз», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Удельный вес их платежей составил 21,9% общих поступлений в бюджет области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
валюта курс
EUR 3.0905
USD 2.6228
RUB 3.4588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0809 -0.0096
USD 2.6242 +0.0014
RUB 3.4640 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0780 3.0820
USD 2.6210 2.6240
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1770
EUR/RUB 88.9500 89.3000
USD/RUB 75.7000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте