С 1 апреля 2021 г. в Беларуси вводятся новые государственные стандарты на некоторые виды пищевой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, вводятся ГОСТ 14621-2020 «Рулеты бисквитные. Технические условия» и ГОСТ ISO 7304-2-2020 «Макаронные изделия, произведенные из крупки твердой пшеницы. Оценка кулинарных свойств сенсорным анализом. Часть 2. Стандартный метод».

Документы разработаны Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Так, ГОСТ 14621-2020 распространяется на бисквитные рулеты, которые могут иметь отделку, глазирование, содержать консерванты, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, пребиотики, другие активные компоненты или быть без них.

При изготовлении рулетов используют следующие виды отделочных полуфабрикатов: сливочные, жировые на основе маргаринов, спредов и жиров, фруктовые, ореховые, белковые, твороженные, сметанные, молочно-масляные, лукумные, помадные и т.д. Их можно использовать по отдельности или комбинированно. Рулеты также могут изготавливаться в замороженном виде.

Для изготовления рулетов применяют сырье, пищевые добавки, ароматизаторы, разрешенные к применению для изготовления пищевой продукции.

Упаковка, укупорочные средства, применяемые для упаковывания рулетов, должны быть прочными, чистыми, сухими, без постороннего запаха.

ГОСТ ISO 7304-2-2020 устанавливает метод оценки качества приготовленных макаронных изделий в виде длинных твердых нитей (например, спагетти) или коротких полых нитей (например, макароны), произведенных из крупки твердой пшеницы, сенсорным анализом. При его применении оценивают такие показатели, как «выделение крахмала», «слипаемость» и «жесткость» (т.е. текстура) макаронных изделий. Настоящий стандарт не применяется к макаронным изделиям в виде тонких нитей, которые обычно используются в супах.

Метод может быть применен к макаронным изделиям, полученным из мягкой пшеницы или смеси мягкой пшеницы и твердой пшеницы, если нормативные документы позволяют использовать это сырье для макаронных изделий.

Метод не является предпочтительным, а только дает оценку кулинарным свойствам макаронных изделий, приготовленных в течение оптимального времени варки.