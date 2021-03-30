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ЭКОНОМИКА РБ
ФСЗН И МНС УНИФИЦИРУЮТ ПОДХОДЫ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
13:00 30.03.2021
Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством по налогам и сборам прорабатывают вопрос сближения налоговой базы для исчисления подоходного налога с физических лиц и объекта для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, реализация унификации баз исчислений запланирована двумя этапами:
внесение изменений в перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденный постановлением Совета министров № 115 от 25 января 1999 г.;
внесение изменений в соответствующие статьи Налогового кодекса Республики Беларусь.
В рамках исполнения первого этапа подготовлен проект перечня.
Данным проектом, конкретизируются выплаты, на которые в настоящее время не начисляются взносы:
оплата дополнительного свободного дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, так как она относится к денежной выплате, выплачиваемой за счет средств государственного социального страхования;
выплаты, источником финансирования которых являются специальные фонды Президента Республики Беларусь;
суммы средств, затраченные на обеспечение работников бутилированной водой, смывающими и обезвреживающими средствами, антисептическими лекарственными средствами и дезинфицирующими средствами, питанием, получаемым в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных мероприятий;
оплата транспортных услуг при исполнении работниками трудовых обязанностей;
возмещение расходов по проезду к месту обучения и обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством.
С учетом анализа обращений плательщиков обязательных страховых взносов, связанных с начислением взносов на кондитерские изделия детям работников в связи с праздником Нового года, на проведение профилактических прививок, приобретение цветов и иное в проект Перечня включены соответствующие выплаты.
Детализация выплат позволит исключить неоднозначное толкование норм, а также устранить возникающие на практике разногласия.
В целях упрощения установлен порядок начисления обязательных страховых взносов с материальной помощи по аналогии с порядком, применяемым исчислении подоходного налога, в том числе введением предела такой помощи, освобождаемой от начисления взносов в бюджет фонда.
В настоящее время проект перечня согласован с заинтересованными государственными органами и направлен на рассмотрение членам общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты.
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