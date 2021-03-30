ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФСЗН И МНС УНИФИЦИРУЮТ ПОДХОДЫ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ПОДОХОДНОГО НАЛОГА


13:00 30.03.2021

Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством по налогам и сборам прорабатывают вопрос сближения налоговой базы для исчисления подоходного налога с физических лиц и объекта для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, реализация унификации баз исчислений запланирована двумя этапами:

внесение изменений в перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденный постановлением Совета министров № 115 от 25 января 1999 г.;

внесение изменений в соответствующие статьи Налогового кодекса Республики Беларусь.

В рамках исполнения первого этапа подготовлен проект перечня.

Данным проектом, конкретизируются выплаты, на которые в настоящее время не начисляются взносы:

оплата дополнительного свободного дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, так как она относится к денежной выплате, выплачиваемой за счет средств государственного социального страхования;

выплаты, источником финансирования которых являются специальные фонды Президента Республики Беларусь;

суммы средств, затраченные на обеспечение работников бутилированной водой, смывающими и обезвреживающими средствами, антисептическими лекарственными средствами и дезинфицирующими средствами, питанием, получаемым в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных мероприятий;

оплата транспортных услуг при исполнении работниками трудовых обязанностей;

возмещение расходов по проезду к месту обучения и обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством.

С учетом анализа обращений плательщиков обязательных страховых взносов, связанных с начислением взносов на кондитерские изделия детям работников в связи с праздником Нового года, на проведение профилактических прививок, приобретение цветов и иное в проект Перечня включены соответствующие выплаты.

Детализация выплат позволит исключить неоднозначное толкование норм, а также устранить возникающие на практике разногласия.

В целях упрощения установлен порядок начисления обязательных страховых взносов с материальной помощи по аналогии с порядком, применяемым исчислении подоходного налога, в том числе введением предела такой помощи, освобождаемой от начисления взносов в бюджет фонда.

В настоящее время проект перечня согласован с заинтересованными государственными органами и направлен на рассмотрение членам общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
валюта курс
EUR 3.0905
USD 2.6228
RUB 3.4588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0809 -0.0096
USD 2.6242 +0.0014
RUB 3.4640 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0780 3.0820
USD 2.6210 2.6240
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1770
EUR/RUB 88.9500 89.3000
USD/RUB 75.7000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте