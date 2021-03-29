Научно-методическая конференция «Эвристические формы применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании социально гуманитарных дисциплин» пройдет 31 марта в БГУ.

Организуется мероприятие в очно-дистанционном формате с участием более 50 преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов БГУ. В их числе представители факультетов философии и социальных наук, механико-математического, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в рамках научного форума состоится обсуждение возможностей и ограничений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в высшей школе, специфики учебно-методической работы преподавателей в условиях применения ИКТ в образовании и его качества, а также особенностей преподавания социально-гуманитарных дисциплин с использованием ИКТ.

Кроме того, в числе заявленных тем эвристический и креативный потенциалы ИКТ для образовательных программ и реализация эвристических методов преподавания при использовании данных технологий.

По итогам работы конференции материалы участников разместят в сборнике докладов в Электронной библиотеке БГУ и в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Организатором форума выступает факультет философии и социальных наук БГУ.