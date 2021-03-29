ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИКТ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ


12:46 30.03.2021

Научно-методическая конференция «Эвристические формы применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании социально гуманитарных дисциплин» пройдет 31 марта в БГУ.

Организуется мероприятие в очно-дистанционном формате с участием более 50 преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов БГУ. В их числе представители факультетов философии и социальных наук, механико-математического, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в рамках научного форума состоится обсуждение возможностей и ограничений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в высшей школе, специфики учебно-методической работы преподавателей в условиях применения ИКТ в образовании и его качества, а также особенностей преподавания социально-гуманитарных дисциплин с использованием ИКТ.

Кроме того, в числе заявленных тем эвристический и креативный потенциалы ИКТ для образовательных программ и реализация эвристических методов преподавания при использовании данных технологий.

По итогам работы конференции материалы участников разместят в сборнике докладов в Электронной библиотеке БГУ и в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Организатором форума выступает факультет философии и социальных наук БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
валюта курс
EUR 3.0905
USD 2.6228
RUB 3.4588
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0905 -0.0038
USD 2.6228 -0.0034
RUB 3.4588 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0850
USD 2.6220 2.6240
RUB 3.4620 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1780
EUR/RUB 88.7000 89.2900
USD/RUB 75.3500 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте