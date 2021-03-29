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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИКТ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
12:46 30.03.2021
Научно-методическая конференция «Эвристические формы применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании социально гуманитарных дисциплин» пройдет 31 марта в БГУ.
Организуется мероприятие в очно-дистанционном формате с участием более 50 преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов БГУ. В их числе представители факультетов философии и социальных наук, механико-математического, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в рамках научного форума состоится обсуждение возможностей и ограничений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в высшей школе, специфики учебно-методической работы преподавателей в условиях применения ИКТ в образовании и его качества, а также особенностей преподавания социально-гуманитарных дисциплин с использованием ИКТ.
Кроме того, в числе заявленных тем эвристический и креативный потенциалы ИКТ для образовательных программ и реализация эвристических методов преподавания при использовании данных технологий.
По итогам работы конференции материалы участников разместят в сборнике докладов в Электронной библиотеке БГУ и в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
Организатором форума выступает факультет философии и социальных наук БГУ.
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