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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ТЭЦ-5 ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ПИКОВО-РЕЗЕРВНЫХ МОЩНОСТЕЙ
12:24 30.03.2021
В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» началось строительство II очереди новых пиково-резервных (ПРЭИ) мощностей в связи с вводом в строй Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», в настоящее время идет подготовка фундаментов. Первая газовая турбина, а всего их должно быть шесть, по планам должна быть доставлена в июне.
Сейчас в филиале «ТЭЦ-5» выполняются работы по I очереди строительства по модернизации отрытого распределительного устройства (ОРУ) -330 кВ и ОРУ-110 кВ. На данном этапе ведется монтаж трансформатора. Окончание работ запланировано на июль текущего года.
В декабре 2020 года в рамках проекта по интеграции БелАЭС в энергосистему страны в филиале «ТЭЦ-5» началось создание пиково-резервных энергетических источников. ПРЭИ на ТЭЦ-5 и аналогичные на Березовской и Лукомльской ГРЭС, строятся с целью регулирования мощности Белорусской энергосистемы. Они высокоманевренные, могут набрать нагрузку за 15 минут.
С вводом БелАЭС, а это два блока по 1200 МВт, если по каким-то причинам остановится блок атомной электростанции или иные блоки в Белорусской энергосистеме, с помощью ПРЭИ мгновенно подхватывается мощность и происходит это настолько оперативно, что для потребителя останется незамеченным.
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