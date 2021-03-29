В Беларуси слабая вовлеченность субъектов турбизнеса в производственную цепочку, связанную с экспортом туруслуг, а также внутренним рынком туристических услуг. Об этом заявила председатель Республиканского Союза туристических организаций (РСО) Оксана Бичун на коллегии Департамента по туризму, которая прошла 24 марта в режиме онлайн.

По ее словам, на долю организованного турбизнеса за последние пять лет приходится всего лишь 1% экспорта, а могло быть в разы больше. Почему так происходит?

«Нам необходимо восстанавливать и стимулировать устойчивые производственные связи с целью вовлечения отечественных субъектов в организацию внутреннего и въездного туризма, - сказала председатель РСТО. – Изменить парадигму, согласно которой определяется роль отечественных операторов в создании, продвижении и реализации белорусского турпродукта. Туроператор – не посредник, это системообразующий участник процесса. Необходимо создание равных условий хозяйствования с интернет-сервисами, создание условий для экономической мотивации отечественных туроператоров, стимулирование рынка потребления продуктов внутреннего туризма. Пока регулятор думает, какие рычаги включать и составляет планы длиною в бесконечность, формирует одни и те же рабочие группы, Россия и другие страны уже дают операторам кэшбеки и используют различные механизмы для стимулирования поездок по своей стране с вовлечением отечественных субъектов».

Оксана Бичун обратила внимание присутствовавших на МЭКСе представителей областей на необходимость сотрудничества и кооперации.

«Сегодня белорусские туристические предприятия нужны Беларуси, как никогда, - сказала председатель РСТО. – Мы сегодня располагаем всеми необходимыми ресурсами – кадровыми, программным обеспечением, профессиональным опытом, менеджментом, чтобы быть полезными объектам проживания и объектам экскурсионного показа, потребителям как в реализации уже имеющегося турпродукта, так и в формировании нового, его продвижения, при этом задействовать все возможные рекреационные ресурсы и экскурсионный потенциал регионов Беларуси. Мы готовы к сотрудничеству. Но нам нужны экономическая мотивация и равные условия хозяйствования, чтобы деньги от реализации белорусского турпродукта оставались в Беларуси».